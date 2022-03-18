Синоптики прогнозируют потепление в ХМАО до +7 °С

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Специалисты регионального Гидрометцентра рассказали, что в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу и воскресенье, 19 и 20 марта, потеплеет до +7 °С. Также в регионе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 14 м/с.
Синоптики прогнозируют потепление в ХМАО до +7 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Температура ночью 19 марта -4…-9 °С, при прояснениях — до -14 °С, днём -3…+2 °С, по западным районам до +7 °С. По восточной половине небольшой снег. Ночью 20 марта местами небольшой снег, днём на большей части территории небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Ветер днём с порывами до 14 м/с. Температура ночью -3…-8 °С, днём -1…+4 °С», — говорится в сообщении.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму до конца недели ожидаются сильные снегопады и похолодание.

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