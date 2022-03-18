Актёр Трофимов рассказал о своей работе в театре на Таганке

Советский и российский актёр Александр Трофимов накануне своего 70-летнего юбилея (18 марта) рассказал о своём отношении к театру на Таганке.

«Когда-то Театр на Таганке был для меня родным домом. Теперь это дом чужой, я редко в нём бываю, раз в месяц, иногда реже. Удивительное чувство: та же сцена, те же гримёрные, а всё чужое. За исключением двух-трёх артистов, в основном, незнакомые люди», — сказал Трофимов в беседе с kp.ru.

По словам артиста, работает он немного в связи с определёнными обстоятельствами.

«После того, как в театре сменилось руководство (в 2015 году директором «Таганки» стала актриса Ирина Апексимова. — RT), было несколько предложений, не очень мне интересных», — добавил Трофимов.

В то же время актёр отметил, что роль Иешуа, которую он 35 лет исполняет в спектакле «Мастер и Маргарита», многому его научила, в том числе смирению.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.