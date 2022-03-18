В финале конкурса «Театральная весна Подмосковья» выступят 22 коллектива

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В финале конкурса «Театральная весна Подмосковья» выступят 22 коллектива из 13 городских округов.
В финале конкурса «Театральная весна Подмосковья» выступят 22 коллектива
  • Gettyimages.ru
  • © Xhulio Balliu / EyeEm

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Конкурс театрального искусства проводится в четвёртый раз. В 2022-м он посвящён Году народного искусства и нематериального культурного наследия России.

«Конкурс стимулирует развитие творческих способностей его участников. Конкурс — это всегда волнение, азарт и вдохновение, он дарит новый опыт и новые идеи, открывает новые таланты», — заявила глава ведомства Елена Харламова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что юбилейный, 30-й, фестиваль «Музыкальная весна» открылся в областной филармонии в Калининграде.

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