В финале конкурса «Театральная весна Подмосковья» выступят 22 коллектива из 13 городских округов.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Конкурс театрального искусства проводится в четвёртый раз. В 2022-м он посвящён Году народного искусства и нематериального культурного наследия России.

«Конкурс стимулирует развитие творческих способностей его участников. Конкурс — это всегда волнение, азарт и вдохновение, он дарит новый опыт и новые идеи, открывает новые таланты», — заявила глава ведомства Елена Харламова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что юбилейный, 30-й, фестиваль «Музыкальная весна» открылся в областной филармонии в Калининграде.