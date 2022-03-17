Актёр Цапник рассказал о своей роли в сериале «Модный синдикат»

Актёр Ян Цапник рассказал о сериале «Модный синдикат», в котором он сыграл эксцентричного кутюрье.

«Редко встретишь сценарий, где всё детально прописано, поэтому каждый раз приходится наращивать на скелет мышцы и плоть. Но мы как-то сразу договорились с продюсерами сериала, что я буду играть совершенно сумасшедшего человека, фанатика своего дела с маниакальной ему преданностью», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Цапник, при подготовке к съёмкам он смотрел художественные и документальные фильмы о модельерах, в том числе о Карле Лагерфельде и Кристиане Диоре.

Ранее актриса Ирина Безряднова в разговоре с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках фильма «Доктор Свисток», в котором она исполнила главную роль.