Актёр Цапник рассказал о своей роли в сериале «Модный синдикат»
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«Редко встретишь сценарий, где всё детально прописано, поэтому каждый раз приходится наращивать на скелет мышцы и плоть. Но мы как-то сразу договорились с продюсерами сериала, что я буду играть совершенно сумасшедшего человека, фанатика своего дела с маниакальной ему преданностью», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Цапник, при подготовке к съёмкам он смотрел художественные и документальные фильмы о модельерах, в том числе о Карле Лагерфельде и Кристиане Диоре.
Ранее актриса Ирина Безряднова в разговоре с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках фильма «Доктор Свисток», в котором она исполнила главную роль.