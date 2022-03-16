Музеи Крыма приняли около 100 тысяч посетителей с начала года
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Об этом сообщает «Крыминформ».
Как отметила министр культуры республики Татьяна Манежина, 20 тыс. гостей — дети.
«В текущем году открылись 49 новых выставок, в том числе с привлечением коллекций из музеев других субъектов Российской Федерации и частных собраний», — сказала она.
За два месяца коллекции крымских музеев пополнились 1864 предметами.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» представил онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось» в честь своего 130-летия.