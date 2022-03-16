Синоптики предупредили о похолодании и усилении ветра до 20 м/с в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Мощный высотный циклон, в тыл которого перемещается арктический воздух, будет определять погоду на полуострове до конца рабочей недели и в предстоящие выходные дни. Циклон принесёт в Крым снег, в южных, восточных районах и в горах сильный снег, метель, усиление сильного северо-восточного ветра до 15—20 м/c», — говорится в прогнозе.
Ночью ожидается -5...-10 °С, днём 0...-3 °С.
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