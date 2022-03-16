Синоптики предупредили о похолодании и усилении ветра до 20 м/с в Крыму

Короткая ссылка
В Крыму до конца недели ожидаются сильные снегопады и похолодание.
Синоптики предупредили о похолодании и усилении ветра до 20 м/с в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Мощный высотный циклон, в тыл которого перемещается арктический воздух, будет определять погоду на полуострове до конца рабочей недели и в предстоящие выходные дни. Циклон принесёт в Крым снег, в южных, восточных районах и в горах сильный снег, метель, усиление сильного северо-восточного ветра до 15—20 м/c», — говорится в прогнозе.

Ночью ожидается -5...-10 °С, днём 0...-3 °С.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с URA.RU рассказала о регионах, где весна наступает раньше всего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить