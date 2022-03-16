В Крыму ожидаются снегопад и морозы до конца недели

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В крымском Гидрометцентре сообщили, что до конца недели в республике ожидаются снегопад и морозы.

Об этом пишет «Крым 24».

«В южных, восточных районах и в горах сильный снег, метель, усиление сильного северо-восточного ветра до 15—20 м/с, понижение ночных температур воздуха до -5...-10 °С, дневных — до 0...-3 °С», — говорится в сообщении.

На следующей неделе осадки в регионе постепенно прекратятся, морозы ослабеют. Ночные температуры  снизятся до -3...-6 °С, дневные — повысятся до +1...+6 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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