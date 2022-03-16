Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Сытого

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Драматург и музыкант Евгений Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Евгения Сытого.
Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Сытого
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это был артист «абсолютного, могучего, народного дарования».

«Единственный, с кем его можно было бы сравнить, это Евгений Леонов», — отметил Гришковец.

Прощание с Сытым состоится 18 марта в 11:00 в МХТ им. Чехова.

Актёра похоронят в Кемеровской области. 

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