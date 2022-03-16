Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Сытого
- РИА Новости
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«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, это был артист «абсолютного, могучего, народного дарования».
«Единственный, с кем его можно было бы сравнить, это Евгений Леонов», — отметил Гришковец.
Прощание с Сытым состоится 18 марта в 11:00 в МХТ им. Чехова.
Актёра похоронят в Кемеровской области.