Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Сытого

Драматург и музыкант Евгений Гришковец прокомментировал сообщение о смерти актёра Евгения Сытого.

«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это был артист «абсолютного, могучего, народного дарования».

«Единственный, с кем его можно было бы сравнить, это Евгений Леонов», — отметил Гришковец.

Прощание с Сытым состоится 18 марта в 11:00 в МХТ им. Чехова.

Актёра похоронят в Кемеровской области.