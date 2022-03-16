Синоптики сообщили о нестабильной погоде в Дальневосточном регионе

По данным Примгидромета, в субботу, 19 марта, в Приморском крае будет ветрено, а в воскресенье, 20 марта, местами пройдёт небольшой снег.

Как передаёт ИА PrimaMedia, в ночь на субботу гребень антициклона сформирует морозную и без осадков погоду.

При безоблачном небе температура опустится до -10...-18 °С, в горных районах — до -19...-24 °С. Днём в некоторых районах усилится северный ветер. Максимальная температура установится в пределах -3...+5 °С.

В воскресенье в разных районах Приморья вновь пройдёт небольшой снег. Облачность уменьшит выхолаживание, ночная температура повысится на 4—7 °С.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с URA.RU рассказала о регионах, где весна наступает раньше всего.