Синоптики сообщили о нестабильной погоде в Дальневосточном регионе
- РИА Новости
Как передаёт ИА PrimaMedia, в ночь на субботу гребень антициклона сформирует морозную и без осадков погоду.
При безоблачном небе температура опустится до -10...-18 °С, в горных районах — до -19...-24 °С. Днём в некоторых районах усилится северный ветер. Максимальная температура установится в пределах -3...+5 °С.
В воскресенье в разных районах Приморья вновь пройдёт небольшой снег. Облачность уменьшит выхолаживание, ночная температура повысится на 4—7 °С.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с URA.RU рассказала о регионах, где весна наступает раньше всего.