В Пушкинском музее рассказали о выставке, посвящённой Древнему Египту

В ГМИИ имени Пушкина рассказали о выставке «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия». Из 8000 предметов египетской коллекции музея на экспозиции представлено 400, в том числе 10 мумий, большая часть которых выставляется впервые.

Об этом сообщает «Российская газета».

Выставка — результат многолетнего сотрудничества учёных Пушкинского музея и Курчатовского института.

«Как раз в этом году мы будем отмечать 200 лет дешифровки иероглифов Шампольоном. И этому событию будет посвящена наша выставка в апреле. Конечно, за два столетия лучше изучен язык, найдены новые древние тексты. Но если раньше главной задачей было расшифровать текст, то сегодня учёные пытаются, изучая эти тексты, понять специфику мышления древнего человека», — заявила Ольга Васильева, сотрудник отдела Древнего Востока, одна из кураторов проекта.

По её словам, среди экспонатов — статуэтки, рельефы, фрагменты папирусов, мумии.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» представил онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось» в честь своего 130-летия.