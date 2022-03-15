Власти Курганской области объявили прогноз по весеннему паводку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реках во время весеннего половодья будет ниже, чем годом ранее.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Согласно прогнозу Курганского ЦГМС, максимальные уровни воды весеннего половодья в Курганской области ожидаются ниже уровня прошлого года, на 0,5 — 2,5 м ниже нормы», — отметили в пресс-службе.

На совещании по вопросам готовности регионов к весеннему половодью и пожароопасному сезону, которое провёл полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, Шумков сообщил, что для выполнения комплекса превентивных мер и своевременного реагирования определена группировка сил и средств на паводкоопасный период.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.