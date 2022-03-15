В МЧС предупредили о сохранении лавиноопасности в Крыму

В Крымских горах сохраняется лавинная опасность, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 16—17 марта в Крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин», — заявили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, из-за непогоды высока вероятность аварий на объектах энергетики. Кроме того, возможно нарушение транспортного сообщения и затруднение движения автомобилей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.