В МЧС предупредили о сохранении лавиноопасности в Крыму

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В Крымских горах сохраняется лавинная опасность, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В МЧС предупредили о сохранении лавиноопасности в Крыму
  • © РИА Новости / Макс Ветров

Об этом сообщает «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 16—17 марта в Крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин», — заявили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, из-за непогоды высока вероятность аварий на объектах энергетики. Кроме того, возможно нарушение транспортного сообщения и затруднение движения автомобилей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.

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