В сети вышел трейлер мультфильма «Суворов: Великое путешествие»

В сети появился трейлер анимационного фильма «Суворов: Великое путешествие» — первого полнометражного проекта «Союзмультфильма» более чем за 20 лет.

Также стала известна новая дата релиза картины — 1 мая 2022 года. Дистрибьюцией мультфильма занимается «Централ Партнершип».

Лента «Суворов: Великое путешествие», предназначенная для семейной аудитории, снята в технике 3D. В центре сюжета — 16-летний юноша, который отправляется на службу и попадает в полк Александра Суворова. Герой примет участие в Швейцарском походе и попытается победить опасного злодея. Зрителей ждут приключения, юмор и романтика.

«Суворов: Великое путешествие — первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма», в котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет», — отметила генеральный продюсер компании Юлия Осетинская.

Александра Суворова в мультфильме озвучит Константин Хабенский. Другие герои будут говорить голосами Филиппа Киркорова, Антона Макарского, Юлии Рутберг, Натальи Быстровой и Анны Ардовой.

Ранее российский короткометражный мультфильм «БоксБалет» был номинирован на премию «Оскар».