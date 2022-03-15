В сети вышел трейлер мультфильма «Суворов: Великое путешествие»
- Кадр из мультфильма «Суворов: Великое Путешествие»
- © kinopoisk.ru
Также стала известна новая дата релиза картины — 1 мая 2022 года. Дистрибьюцией мультфильма занимается «Централ Партнершип».
Лента «Суворов: Великое путешествие», предназначенная для семейной аудитории, снята в технике 3D. В центре сюжета — 16-летний юноша, который отправляется на службу и попадает в полк Александра Суворова. Герой примет участие в Швейцарском походе и попытается победить опасного злодея. Зрителей ждут приключения, юмор и романтика.
«Суворов: Великое путешествие — первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма», в котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет», — отметила генеральный продюсер компании Юлия Осетинская.
Александра Суворова в мультфильме озвучит Константин Хабенский. Другие герои будут говорить голосами Филиппа Киркорова, Антона Макарского, Юлии Рутберг, Натальи Быстровой и Анны Ардовой.
Ранее российский короткометражный мультфильм «БоксБалет» был номинирован на премию «Оскар».