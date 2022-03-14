В центре «Фобос» рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.

«Из-за недавнего похолодания средняя температура месяца понизилась и достигла значений ниже многолетней нормы. На этой неделе перехода среднесуточной температуры через отметку 0 °С не ожидается», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к середине недели ожидается «грязный» скандинавский циклон, что подразумевает мало осадков и много облаков.

«Ночью в среду температура опустится до -5...-10 °С, днём воздух будет прогреваться до -4...+1 °С, что на 4 °С ниже климатической нормы», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что к выходным выглянет солнце, температура днём поднимется до 0...+5 °С, а в ночное время будет подмораживать.

Ранее URA.RU сообщало о резких перепадах температур в ЯНАО 14—16 марта.