В центре «Фобос» рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.
В центре «Фобос» рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
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«Из-за недавнего похолодания средняя температура месяца понизилась и достигла значений ниже многолетней нормы. На этой неделе перехода среднесуточной температуры через отметку 0 °С не ожидается», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к середине недели ожидается «грязный» скандинавский циклон, что подразумевает мало осадков и много облаков.

«Ночью в среду температура опустится до -5...-10 °С, днём воздух будет прогреваться до -4...+1 °С, что на 4 °С ниже климатической нормы», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что к выходным выглянет солнце, температура днём поднимется до 0...+5 °С, а в ночное время будет подмораживать.

Ранее URA.RU сообщало о резких перепадах температур в ЯНАО 14—16 марта.

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