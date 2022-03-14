В МЧС рассказали о предварительных сроках половодья в Удмуртии в 2022 году

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Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Пётр Фомин рассказал о предварительных сроках половодья в регионе в 2022 году.
В МЧС рассказали о предварительных сроках половодья в Удмуртии в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«По предварительным прогнозам регионального Гидрометцентра, половодье ожидается в средних многолетних значениях вскрытия малых рек с 5 по 20 апреля, а пик прохождения — с 15 по 24 апреля», — заявил он на аппаратном совещании с главой республики Александром Бречаловым.

По словам Фомина, на данный момент нет населённых пунктов, в которых не будет подъездных путей из-за половодья.

Для снижения риска возникновения ЧС в регионе продолжается работа по очистке и укреплению рек. Также увеличено число гидропостов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» высказался о вероятности паводков в Московской области.

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