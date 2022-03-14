Синоптики рассказали о погоде в ХМАО в ближайшие дни

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Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.
Синоптики рассказали о погоде в ХМАО в ближайшие дни
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Об этом сообщает URA.RU.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по северо-западу небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2—7 м/с. Температура ночью -20...-25 °С, при прояснениях до -33 °С, днём -7...-12 °С», — отмечается в сообщении.

15 и 16 марта дневная температура составит -6...-10 °С, местами до +1 °С.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро столицы, рассказала в беседе с телеканалом «360», что устойчивое потепление в Москве начнётся после 20 марта, но это не означает, что метеорологическая весна задерживается.

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