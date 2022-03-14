Метеоролог Позднякова назвала время прихода в столичный регион тёплой погоды

Метеоролог Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро столицы, рассказала, что устойчивое потепление в Москве начнётся после 20 марта, но это не означает, что метеорологическая весна задерживается.

«По климату в Москве (приход метеорологической весны. — RT) — это 27—28 марта. Пока говорить, что она задерживается, рано. Она придёт после наступления астрономической весны, то есть после 20 марта», — пояснила специалист в беседе с телеканалом «360».

По её словам, среднесуточная температура в этот период ожидается в районе +5 °С, притом что по ночам будут держаться слабоотрицательные температуры.

Ранее URA.RU сообщало о резких перепадах температур в ЯНАО 14—16 марта.