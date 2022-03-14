Метеоролог Позднякова назвала время прихода в столичный регион тёплой погоды
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«По климату в Москве (приход метеорологической весны. — RT) — это 27—28 марта. Пока говорить, что она задерживается, рано. Она придёт после наступления астрономической весны, то есть после 20 марта», — пояснила специалист в беседе с телеканалом «360».
По её словам, среднесуточная температура в этот период ожидается в районе +5 °С, притом что по ночам будут держаться слабоотрицательные температуры.
Ранее URA.RU сообщало о резких перепадах температур в ЯНАО 14—16 марта.