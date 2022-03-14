Метеоролог Позднякова назвала время прихода в столичный регион тёплой погоды

Короткая ссылка
Метеоролог Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро столицы, рассказала, что устойчивое потепление в Москве начнётся после 20 марта, но это не означает, что метеорологическая весна задерживается.
Метеоролог Позднякова назвала время прихода в столичный регион тёплой погоды
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«По климату в Москве (приход метеорологической весны. — RT) — это 27—28 марта. Пока говорить, что она задерживается, рано. Она придёт после наступления астрономической весны, то есть после 20 марта», — пояснила специалист в беседе с телеканалом «360».

По её словам, среднесуточная температура в этот период ожидается в районе +5 °С, притом что по ночам будут держаться слабоотрицательные температуры.

Ранее URA.RU сообщало о резких перепадах температур в ЯНАО 14—16 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить