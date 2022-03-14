Синоптики Кубани предупредили жителей о ветре и гололедице 14 марта
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Как пишет портал «Юга.ру», в регионе ожидается переменная облачность. Днём преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.
Температура воздуха составит +1...+6 °С, в юго-восточных предгорных районах будет -1...+4 °С. В горах ожидается -7...-12 °С, днём — около -3...+2 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днём — примерно +3...+8 °С.
Ранее URA.RU сообщало о резких перепадах температур в ЯНАО 14—16 марта.