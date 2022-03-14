В Москве отреставрируют надгробия супругов Нарышкиных

В Москве отреставрируют памятники на могилах супругов Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны Нарышкиных в некрополе Донского монастыря.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Надгробия были сильно повреждены в начале XX века. В последний раз захоронение Михаила Михайловича реставрировали в 1969 году, данные о работах с надгробием Елизаветы Петровны утеряны.

Как отмечается, захоронения имеют статус объекта культурного наследия федерального значения.

Реставрационные работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.