В Москве отреставрируют надгробия супругов Нарышкиных

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В Москве отреставрируют памятники на могилах супругов Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны Нарышкиных в некрополе Донского монастыря.
В Москве отреставрируют надгробия супругов Нарышкиных
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Надгробия были сильно повреждены в начале XX века. В последний раз захоронение Михаила Михайловича реставрировали в 1969 году, данные о работах с надгробием Елизаветы Петровны утеряны.

Как отмечается, захоронения имеют статус объекта культурного наследия федерального значения.

Реставрационные работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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