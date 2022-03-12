Синоптики предупредили о похолодании до -35 ˚С в Челябинской области

Синоптики предупредили о существенном похолодании в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В ночь с 12 на 13 марта столбик термометра опустится до -28...-33 ˚С», — заявили в областном гидрометцентре.

Ночью 14 марта ожидается до -35 ˚С в горах и низинах, в ночь на 15 марта — до -32 ˚С.

В дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-15 ˚С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на выходных, 12—13 марта, в Краснодарском крае ожидается мокрый снег.