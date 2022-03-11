В Большом театре состоялась премьера оперы Сальери «Фальстаф, или три шутки»

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В Большом театре на Камерной сцене имени Б.А. Покровского состоялась премьера оперы Антонио Сальери «Фальстаф, или три шутки».
В Большом театре состоялась премьера оперы Сальери «Фальстаф, или три шутки»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МИР 24».

«В этой постановке есть две разные эпохи. И они в одно время на сцене», — рассказал солист Камерной сцены Василий Соколов.

Отмечается, что на российской сцене это произведение представили впервые. Впервые «Фальстаф, или три шутки» по комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы» показали в 1799 году в Вене. 

Премьерные показы на Камерной сцене Большого театра пройдут с 10 по 13 марта, а впоследствии постановка пополнит репертуар театра.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

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