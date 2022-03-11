В Росгидромете прокомментировали «январские» морозы в регионах

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал «январские» морозы в регионах.

В беседе с «МИР 24» он отметил, что похолодание в начале весны связано с ультраполярным вторжением.

«Образовался достаточно обширный и мощный очаг холода. В него попали арктические районы Красноярского края, Норильска, Нарьян-Мара, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Северный Урал и вплоть до Центральной России», — пояснил Варакин.

По его словам, на севере и северо-востоке Московской области ночные температуры опускались до -20...-23 ˚С, в Москве до -14 ˚С, что почти на пять градусов ниже климатической нормы.

«Если брать такие субъекты на северо-западе, как Вологодская, Ленинградская область, Карелия, Республика Коми, то там температуры за прошедшие сутки были ниже климатической нормы на 10—11 градусов», — добавил эксперт.

Ранее врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова рассказала ФАН, что делать в случае обморожения.