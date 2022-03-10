Художник Шилов рассказал о творческой деятельности
- РИА Новости
«Из последних работ — портрет трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина (это первый спортсмен среди моих героев), жанровая картина «9 мая». Вот буквально вчера закончил... портрет генерал-полковника, участника войны», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
По словам Шилова, в мае его галерее исполнится 25 лет — в этот день новую работу передадут в дар государству и городу Москве.
Как отмечается, за годы существования Московской государственной картинной галереи Александра Шилова государству и столице передали 1650 работ художника.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске отменили концерт Венского филармонического Штраус-оркестра.
Мероприятие должно было состояться 15 марта.