Художник Шилов рассказал о творческой деятельности

Народный художник СССР, академик Российской академии художеств, член Патриаршего совета по культуре Александр Шилов рассказал, над какими работами трудился в последнее время.

«Из последних работ — портрет трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина (это первый спортсмен среди моих героев), жанровая картина «9 мая». Вот буквально вчера закончил... портрет генерал-полковника, участника войны», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По словам Шилова, в мае его галерее исполнится 25 лет — в этот день новую работу передадут в дар государству и городу Москве.

Как отмечается, за годы существования Московской государственной картинной галереи Александра Шилова государству и столице передали 1650 работ художника.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске отменили концерт Венского филармонического Штраус-оркестра.

Мероприятие должно было состояться 15 марта.