В Подмосковье 15 деятелям культуры присудили губернаторские стипендии

В Московской области подвели итоги ежегодного конкурса на присуждение губернаторских стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам.

Стипендии получили 15 жителей из различных подмосковных округов, сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Как уточняется, в конкурсе были представлены две номинации — «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области».

Конкурсантов оценивали авторитетные эксперты региона.

Цель награды — содействие созданию новых произведений искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

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