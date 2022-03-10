В Подмосковье 15 деятелям культуры присудили губернаторские стипендии

Короткая ссылка
В Московской области подвели итоги ежегодного конкурса на присуждение губернаторских стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам.
В Подмосковье 15 деятелям культуры присудили губернаторские стипендии
  • РИА Новости

Стипендии получили 15 жителей из различных подмосковных округов, сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Как уточняется, в конкурсе были представлены две номинации — «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области».

Конкурсантов оценивали авторитетные эксперты региона.

Цель награды — содействие созданию новых произведений искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

Ранее писатель, телеведущий, театральный режиссёр Андрей Максимов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своей книге «Соль неба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить