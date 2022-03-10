Актёр Крис Пайн рассказал о своей роли в новом фильме «Наёмник»

Короткая ссылка
Голливудский актёр Крис Пайн рассказал о деталях работы над ролью в новой картине «Наёмник», где он сыграл бывшего десантника, ввязавшегося в опасную авантюру в рядах ЧВК.
Актёр Крис Пайн рассказал о своей роли в новом фильме «Наёмник»
  • AP

«У нас был в течение всей работы консультант Берт Кунц, он много лет служил «зелёным беретом», и он практически прототип нашего героя. Кунц тоже медик, тоже был на войнах, в горячих точках, так что мы с ним постоянно прорабатывали всё, что касается этой сферы. Так, чтобы даже настоящие военные узнали в нашем фильме свою службу, какие-то детали. Благодаря его работе у нас все персонажи говорят, как настоящие спецназовцы, так же себя ведут в различных ситуациях, обращаются с оружием, передвигаются группами ровно с той же тактикой. Всё совершенно точно», — сказал актёр в интервью  «Известиям».

Пайн также добавил, что у него был личный тренер, с которым в течение четырёх месяцев он отрабатывал работу с оружием, ближний и дальний бой — всё, что должен знать спецназовец такого уровня, как его герой.

Крис Пайн известен по фильмам «Звёздный путь», «Чудо-женщина», «Джек Райан».

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить