Актёр Крис Пайн рассказал о своей роли в новом фильме «Наёмник»

Голливудский актёр Крис Пайн рассказал о деталях работы над ролью в новой картине «Наёмник», где он сыграл бывшего десантника, ввязавшегося в опасную авантюру в рядах ЧВК.

«У нас был в течение всей работы консультант Берт Кунц, он много лет служил «зелёным беретом», и он практически прототип нашего героя. Кунц тоже медик, тоже был на войнах, в горячих точках, так что мы с ним постоянно прорабатывали всё, что касается этой сферы. Так, чтобы даже настоящие военные узнали в нашем фильме свою службу, какие-то детали. Благодаря его работе у нас все персонажи говорят, как настоящие спецназовцы, так же себя ведут в различных ситуациях, обращаются с оружием, передвигаются группами ровно с той же тактикой. Всё совершенно точно», — сказал актёр в интервью «Известиям».

Пайн также добавил, что у него был личный тренер, с которым в течение четырёх месяцев он отрабатывал работу с оружием, ближний и дальний бой — всё, что должен знать спецназовец такого уровня, как его герой.

Крис Пайн известен по фильмам «Звёздный путь», «Чудо-женщина», «Джек Райан».

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