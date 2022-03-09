В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 9 марта и в течение суток 10 марта в южных, центральных, восточных районах и в горах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица», — заявили в ведомстве.
Вероятно усиление ветра до 15—20 м/с с порывами до 25 м/с.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.