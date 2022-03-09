В центре погоды «Фобос» рассказали об аномальных холодах в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об аномальных холодах в Центральной России.

«До конца текущей недели мы останемся во власти аномально холодной погоды. Природа нас отбросила назад практически на месяц. Самыми холодными будут рабочие дни. Так называемое ультраполярное вторжение, которое набирает силу в европейской части страны, обеспечит нам ночные морозы до -15...-20 ˚С, а на севере Нечерноземья местами до -25...-30 ˚С», — заявила она в беседе с «МИР 24».

По её словам, днём также будет холодно. В ближайшие сутки в центральных областях ожидается -3...-8 ˚С, в основном на западе центрального района. На востоке дневные температуры могут быть на уровне -10 ˚С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.