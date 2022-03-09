В центре погоды «Фобос» рассказали об аномальных холодах в Центральной России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об аномальных холодах в Центральной России.
В центре погоды «Фобос» рассказали об аномальных холодах в Центральной России
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«До конца текущей недели мы останемся во власти аномально холодной погоды. Природа нас отбросила назад практически на месяц. Самыми холодными будут рабочие дни. Так называемое ультраполярное вторжение, которое набирает силу в европейской части страны, обеспечит нам ночные морозы до -15...-20 ˚С, а на севере Нечерноземья местами до -25...-30 ˚С», — заявила она в беседе с «МИР 24».

По её словам, днём также будет холодно. В ближайшие сутки в центральных областях ожидается -3...-8 ˚С, в основном на западе центрального района. На востоке дневные температуры могут быть на уровне -10 ˚С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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