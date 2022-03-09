Метеорологи сообщили о морозах до -28 °С в Татарстане 10—12 марта

На территории Татарстана ночью и утром 10 марта ожидается понижение температуры воздуха до -26 °С, а 12-го — до -28 °С, предупреждает гидрометцентр республики.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По прогнозу, 10 марта в Татарстане будет облачно, с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, ветер северо-восточный, умеренный. Ночью и утром -16…-21 °С, при прояснениях — до -26 °С. Максимальная температура воздуха днём составит -6…-11 °С. На дорогах гололедица.

В ближайшие дни морозы сохранятся. Ночью и утром 11 марта при прояснениях прогнозируют до -26 °С, 12 марта — до -28 °С.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.