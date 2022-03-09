Метеоролог Волосюк спрогнозировала приход тепла в Свердловскую область после 20 марта

Ведущий специалист Центра «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что существенное потепление в Свердловской области наступит после 20 марта.

«До конца текущей недели на потепление рассчитывать не стоит. Сейчас на Урале сформировался совершенно зимний температурный режим, характерный для конца января — начала февраля: на 10—12 градусов ниже средних многолетних значений. По ночам воздух в регионе будет остывать до -25…-30 °С, днём столбик термометра поднимется не выше -9…-14 °С», — сказала Елена Волосюк в беседе с URA.RU.

По её словам, с 14 по 20 марта в регионе станет теплее примерно на пять градусов.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.