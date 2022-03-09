Солист группы Lumen Булатов рассказал о работе над новым альбомом

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Фронтмен группы Lumen Рустем Булатов рассказал о работе над новым альбомом коллектива под названием «Диссонанс».
Солист группы Lumen Булатов рассказал о работе над новым альбомом
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky/Russian Look

«В «Диссонансе», как у нас получается из альбома в альбом, есть волнующие и взаимопроникающие темы. Мы считаем, что получилась цельная программа, мы весьма кропотливо подбираем песни, чтобы от первой до последней получился осмысленный рассказ. После завершения тура начнём разбираться с альбомом «Диссонанс». Пока в работе взяли паузу», — поделился артист в беседе с «Известиями».

Отмечается, что в 2023 году уфимский панк-рок-коллектив Lumen празднует своё 25-летие. В дискографии Lumen — десять студийных альбомов, включая готовящийся к выпуску «Диссонанс», восемь концертных, а также около 20 сборников и синглов.

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