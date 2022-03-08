В Кировской области ожидаются аномальные холода

В МЧС предупредили об аномальных холодах в Кировской области.

Об этом сообщает progorod43.

По прогнозу, до 11 марта температура воздуха будет на 7 °C и более ниже климатической нормы (нормой для данного периода считается -6...-8 ˚С).

Спасатели напоминают, что морозы создают риски для повреждения сельскохозяйственных растений, также есть вероятность переохлаждения для людей.

Кроме того, в ведомстве призвали более внимательно относиться к обогревателям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перекрывали ряд дорог из-за непогоды.