В Кировской области ожидаются аномальные холода

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В МЧС предупредили об аномальных холодах в Кировской области.
В Кировской области ожидаются аномальные холода
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  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает progorod43.

По прогнозу, до 11 марта температура воздуха будет на 7 °C и более ниже климатической нормы (нормой для данного периода считается -6...-8 ˚С).

Спасатели напоминают, что морозы создают риски для повреждения сельскохозяйственных растений, также есть вероятность переохлаждения для людей.

Кроме того, в ведомстве призвали более внимательно относиться к обогревателям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перекрывали ряд дорог из-за непогоды.

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