В Москве рассказали о предметах женского быта, реставрируемых столичными археологами

Столичные археологи изучают и реставрируют исторические артефакты, связанные с жизнью женщин в XVII—XIX веках и найденные в Москве за предыдущие два года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о предметах рукоделия, украшениях, элементах одежды, ёмкостях для косметики, флаконах для парфюмерии.

«На каждом городском объекте, где ведутся археологические исследования, специалисты находят интересные предметы ремесла и быта, а также артефакты, которые непосредственно связаны с женским бытом и рукоделием. Конечно же, встречаются украшения, которыми пользовались москвички: кольца, перстни-печатки, серьги, броши, стеклянные бусины», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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