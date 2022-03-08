В Москве рассказали о предметах женского быта, реставрируемых столичными археологами

Короткая ссылка
Столичные археологи изучают и реставрируют исторические артефакты, связанные с жизнью женщин в XVII—XIX веках и найденные в Москве за предыдущие два года.
В Москве рассказали о предметах женского быта, реставрируемых столичными археологами
  • Gettyimages.ru
  • © Zeeshan Qamar

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о предметах рукоделия, украшениях, элементах одежды, ёмкостях для косметики, флаконах для парфюмерии.

«На каждом городском объекте, где ведутся археологические исследования, специалисты находят интересные предметы ремесла и быта, а также артефакты, которые непосредственно связаны с женским бытом и рукоделием. Конечно же, встречаются украшения, которыми пользовались москвички: кольца, перстни-печатки, серьги, броши, стеклянные бусины», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить