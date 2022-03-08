В Москве рассказали о предметах женского быта, реставрируемых столичными археологами
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Речь идёт о предметах рукоделия, украшениях, элементах одежды, ёмкостях для косметики, флаконах для парфюмерии.
«На каждом городском объекте, где ведутся археологические исследования, специалисты находят интересные предметы ремесла и быта, а также артефакты, которые непосредственно связаны с женским бытом и рукоделием. Конечно же, встречаются украшения, которыми пользовались москвички: кольца, перстни-печатки, серьги, броши, стеклянные бусины», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
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