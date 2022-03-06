В Омской области предупредили о похолодании до -30 °C в ближайшие дни

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В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни.
В Омской области предупредили о похолодании до -30 °C в ближайшие дни
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

Об этом сообщает gorod55.ru.

В понедельник, 7 марта, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 19 м/с. Ожидаются снег, метель, гололёдные явления. Температура воздуха составит -11...-16 °C.

В ночь на вторник, 8 марта, погода не изменится. Днём похолодает до -30 °C, местами метель, сильный ветер.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные.

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