В Омской области предупредили о похолодании до -30 °C в ближайшие дни

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В понедельник, 7 марта, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 19 м/с. Ожидаются снег, метель, гололёдные явления. Температура воздуха составит -11...-16 °C.

В ночь на вторник, 8 марта, погода не изменится. Днём похолодает до -30 °C, местами метель, сильный ветер.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные.