На Камчатке пройдёт гонка на собачьих упряжках «Берингия»

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В камчатском селе Эссо 7 марта пройдёт гонка на собачьих упряжках «Берингия».
На Камчатке пройдёт гонка на собачьих упряжках «Берингия»
  • РИА Новости
  • © Александр Пирагис

«Мероприятие проходит с 1990 года, гонка связывает многие посёлки края, её протяжённость — 1 тыс. км», — заявил в беседе с «Российской газетой» заместитель руководителя «Берингии» Артём Чернов.

По его словам, раньше у гонки была и гуманитарная миссия — когда не было налажено авиасообщение, каюры привозили в отдалённые сёла одежду, канцтовары и другие вещи.

Гонка финиширует в конце марта в Оссоре. В 2022 году её участниками станут 14 упряжек.

Также предусмотрена группа сопровождения на снегоходах.

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