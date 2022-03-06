На Камчатке пройдёт гонка на собачьих упряжках «Берингия»

В камчатском селе Эссо 7 марта пройдёт гонка на собачьих упряжках «Берингия».

«Мероприятие проходит с 1990 года, гонка связывает многие посёлки края, её протяжённость — 1 тыс. км», — заявил в беседе с «Российской газетой» заместитель руководителя «Берингии» Артём Чернов.

По его словам, раньше у гонки была и гуманитарная миссия — когда не было налажено авиасообщение, каюры привозили в отдалённые сёла одежду, канцтовары и другие вещи.

Гонка финиширует в конце марта в Оссоре. В 2022 году её участниками станут 14 упряжек.

Также предусмотрена группа сопровождения на снегоходах.

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