На Камчатке пройдёт гонка на собачьих упряжках «Берингия»
- РИА Новости
- © Александр Пирагис
«Мероприятие проходит с 1990 года, гонка связывает многие посёлки края, её протяжённость — 1 тыс. км», — заявил в беседе с «Российской газетой» заместитель руководителя «Берингии» Артём Чернов.
По его словам, раньше у гонки была и гуманитарная миссия — когда не было налажено авиасообщение, каюры привозили в отдалённые сёла одежду, канцтовары и другие вещи.
Гонка финиширует в конце марта в Оссоре. В 2022 году её участниками станут 14 упряжек.
Также предусмотрена группа сопровождения на снегоходах.
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