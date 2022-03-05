В Тюменской области спрогнозировали морозы и усиление ветра до 18 м/с

Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU.

«6 марта по югу Тюменской области ожидаются сильный снег, метели, заносы на дорогах и гололёд. Местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму», — отмечается в сообщении.

В понедельник, 7 марта, прогнозируется ветер до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью составит -17...-22 °С, днём -14...-19 °С.

В региональном ГУ МЧС России призвали водителей проявлять особую внимательность на дорогах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные.