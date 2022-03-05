Жители Подмосковья приобрели более 16 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

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Жители Московской области приобрели более 16 тыс. билетов по «Пушкинской карте».
Жители Подмосковья приобрели более 16 тысяч билетов по «Пушкинской карте»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

С момента запуска акции в регионе карту оформили около 150 тыс. человек.

С 1 февраля 2022 года в рамках программы стала доступна продажа билетов на сеансы отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и региональных министерств, а также отечественных фильмов, снятых до 1991 года.

В Подмосковье в программе принимают участие более 100 учреждений культуры, в том числе дома культуры, театры и музеи.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».

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