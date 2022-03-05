В Подмосковье начали возвращаться перелётные птицы

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В Московскую область начали возвращаться перелётные птицы.
В Подмосковье начали возвращаться перелётные птицы
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  • © Tyler D. Rickenbach

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Наблюдения осложнены тем, что многие виды могут вести как перелётный, так и оседлый образ жизни. Тем не менее есть тенденция к более раннему прилёту птиц. Так, уже в конце февраля в Пушкинском округе была зафиксирована не встречавшаяся там зимой пустельга, которая обычно прилетает в конце марта и начале апреля», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, в Воскресенске были замечены грачи, а в Сергиево-Посадском округе — ястребиные совы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц.

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