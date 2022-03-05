Артур Чилингаров поделился воспоминаниями о Юрии Сенкевиче

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Герой Советского Союза, Герой России, депутат Госдумы Артур Чилингаров поделился воспоминаниями о телеведущем Юрии Сенкевиче, которому 4 марта исполнилось бы 85 лет.
Артур Чилингаров поделился воспоминаниями о Юрии Сенкевиче
  • РИА Новости
  • © Птицын

«Это был очень тёплый человек, Юра. Профессионал высокого класса. Общительный, человек слова. Он притягивал к себе людей. И притянул меня к себе на всю жизнь», — заявил Чилингаров в беседе с kp.ru.

По его словам, у них была программа «Дети Арктики», в рамках которой в северные города и сёла отвозили школьные принадлежности, рюкзаки.

«Я писал на ящиках с подарками: «Детям Арктики от Чилингарова и Сенкевича». А Юра в шутку на одном таком ящике сделал надпись: «Детям Чилингарова от Арктики и Антарктики», — поделился депутат.

Ранее актёр и режиссёр Дмитрий Золотухин в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о своём коллеге Борисе Невзорове.

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