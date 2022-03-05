Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в праздничные дни.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что 6 марта будет облачно и без осадков, а ночью станет заметно прохладнее, температура воздуха опустится до -2...-5 °С.

«В ночь на 7 марта температура составит -5...-7 °С, а днём стрелки термометров покажут около 0 °С. В ночь на 8 марта температура воздуха составит -8...-13 °С, а днём -5...-6 °С», — сообщила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.