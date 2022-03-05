Синоптики предупредили о похолодании до -35 °С в ХМАО

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Синоптики предупредили о похолодании в Ханты-Мансийском автономном округе ночью в выходные дни.
Синоптики предупредили о похолодании до -35 °С в ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 6 марта температура — -20...-25 °С, при прояснениях — до -35 °С, днём — -18...-23 °С. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с», — говорится в прогнозе.

В понедельник, 7 марта, возможен небольшой, местами умеренный снег, порывы ветра — до 11 м/с. Ночью — -18...23 °С, при прояснениях — до -33 °С, днём — -16...-21 °С.

«В восточных районах — -10...-15 °С, в Белоярском районе — -22...-27 °С», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные.

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