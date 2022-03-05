Режиссёр Фархади рассказал о своём фильме «Герой»

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Режиссёр Асгар Фархади рассказал о своём фильме «Герой».
Режиссёр Фархади рассказал о своём фильме «Герой»
  • © arte France Cinéma

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что неоднократно читал в СМИ рассказы о простых людях, которые оказались в центре внимания благодаря своим альтруистическим поступкам.

«Эти истории часто во многом были похожи. На создание фильма «Герой» меня вдохновила не какая-то определённая новость, но в ходе написания сценария к нему я держал в голове все эти истории из прессы», — отметил Фархади.

По его словам, реалистичный подход к фильму требует сложности черт характера, которые проявляются в героях.

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