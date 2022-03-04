Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал работы по восстановлению Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Ханский дворец — это не только жемчужина Крыма, но ещё и уникальный и единственный в своём роде памятник с точки зрения традиций и культуры крымско-татарского народа», — заявил Аксёнов.

По его словам, в ходе реставрационных работ планируется восстановить объект в историческом виде.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что на стене одного из корпусов дворца во время строительных работ образовалась трещина.

Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.