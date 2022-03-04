Аксёнов прокомментировал работы по восстановлению Ханского дворца в Бахчисарае
- РИА Новости
- © Алексей Павлишак
Об этом сообщает «Крым 24».
«Ханский дворец — это не только жемчужина Крыма, но ещё и уникальный и единственный в своём роде памятник с точки зрения традиций и культуры крымско-татарского народа», — заявил Аксёнов.
По его словам, в ходе реставрационных работ планируется восстановить объект в историческом виде.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что на стене одного из корпусов дворца во время строительных работ образовалась трещина.
Ханский дворец в Бахчисарае — образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Старейшие постройки датируются 1532 годом.