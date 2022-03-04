В Москве при реставрации особняка XIX века обнаружили альфрейные росписи
Также в процессе работ нашли место, где располагался камин «Микула Селянинович и Вольга» работы Михаила Врубеля, передаёт «Вечерняя Москва».
Помимо этого, в доме было обнаружено сусальное золото, фрески, орнаменты и прочее.
«Работы начались в конце прошлого года, впереди ещё много сложных задач, решение которых поможет вернуть памятнику его исторический облик», — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Ранее НСН сообщала, что в столице завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.