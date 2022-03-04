В Москве при реставрации особняка XIX века обнаружили альфрейные росписи

В ходе реставрации особняка XIX века на Садовой-Самотёчной улице специалисты обнаружили в том числе альфрейные росписи. Как уточняется, в настоящее время здание занимает посольство Ливанской Республики.