В Москве при реставрации особняка XIX века обнаружили альфрейные росписи

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В ходе реставрации особняка XIX века на Садовой-Самотёчной улице специалисты обнаружили в том числе альфрейные росписи. Как уточняется, в настоящее время здание занимает посольство Ливанской Республики.
В Москве при реставрации особняка XIX века обнаружили альфрейные росписи

Также в процессе работ нашли место, где располагался камин «Микула Селянинович и Вольга» работы Михаила Врубеля, передаёт «Вечерняя Москва».

Помимо этого, в доме было обнаружено сусальное золото, фрески, орнаменты и прочее.

«Работы начались в конце прошлого года, впереди ещё много сложных задач, решение которых поможет вернуть памятнику его исторический облик», — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Ранее НСН сообщала, что в столице завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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