Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 20 м/с

В управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана сообщили, что если в пятницу, 4 марта, к региону приблизится атмосферный фронт, то в субботу, 5 марта, республика окажется в тыловой части активного юго-восточного циклона.

Об этом информирует «Бизнес Online».

В частности, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём в отдельных районах сильные, местами с метелью и ветром с порывами до 15—20 м/с.гС.

На дорогах гололедица, локально снежные заносы.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.