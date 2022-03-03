Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом информирует «Бизнес Online».
В частности, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём в отдельных районах сильные, местами с метелью и ветром с порывами до 15—20 м/с.гС.
На дорогах гололедица, локально снежные заносы.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.