Актриса Шульева рассказала о роли в фильме «Первый снег»

Актриса Юлия Шульева рассказала о роли в фильме Наталии Кончаловской «Первый снег».

«Когда я первый раз прочитала сценарий, совсем не поняла, что это за девчонка. Я тогда училась на третьем курсе ГИТИСа и ещё не встречалась со взрослой жизнью, было сложно понять, почему героиня так мучается и не может выбрать, чем ей в жизни заниматься», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, пришлось продумывать нового персонажа от и до.

Вместе с тем, отметила Шульева, в чём-то они с героиней похожи: у актрисы тоже были периоды, когда она не могла высказать свою точку зрения, не имела личного пространства.