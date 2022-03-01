МЧС предупредило жителей ХМАО о сильном ветре 1 марта

В Ханты-Мансийском автономном округе 1 марта ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. В связи с этим МЧС России по региону предупредило жителей о возросшем риске коммунальных аварий и ДТП.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ожидаются опасные явления погоды. Днём 1 марта 2022 года по северным районам ХМАО (Березовскому, Белоярскому, Нижневартовскому, Сургутскому) ожидается очень сильный ветер, с порывами до 25 м/с, метель», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что синоптики предупредили о дожде и ветре на Кубани 1 и 2 марта.