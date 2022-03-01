МЧС предупредило жителей ХМАО о сильном ветре 1 марта
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.
«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ожидаются опасные явления погоды. Днём 1 марта 2022 года по северным районам ХМАО (Березовскому, Белоярскому, Нижневартовскому, Сургутскому) ожидается очень сильный ветер, с порывами до 25 м/с, метель», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что синоптики предупредили о дожде и ветре на Кубани 1 и 2 марта.