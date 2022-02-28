В Мосгорнаследии рассказали о ходе реставрации булочной Филиппова

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В Мосгорнаследии рассказали о ходе реставрации булочной Филиппова с гостиницей «Люкс» на Тверской улице.
В Мосгорнаследии рассказали о ходе реставрации булочной Филиппова
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает kp.ru.

«Булочная Филиппова на Тверской играет важную роль в облике улицы. Перед началом масштабных работ специалисты скрупулёзно изучили состояние всех декоративных элементов. Большинство было перевезено в мастерские. Было сохранено более 80% элементов декора: картуши, скульптуры, медальоны, авторские барельефы, розетки, живопись, мрамор, металлические и деревянные изделия», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, декор и скульптуры были частично утрачены, а сохранившиеся — поражены грибками.

Как уточнил Емельянов, здание не имеет статуса объекта культурного наследия, но по настоянию департамента все важные архитектурно-художественные элементы декора будут сохранены.

За год специалисты привели в порядок около 150 элементов. Завершить все работы планируется в 2023 году.

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