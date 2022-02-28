В Госэкспертизе одобрили проект нового здания Пермской художественной галереи

В Госэкспертизе одобрили проект нового здания Пермской государственной художественной галереи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«Управление Государственной экспертизы Пермского края рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство здания Пермской государственной художественной галереи. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение», — отмечается в сообщении.

Как ожидается, музей переедет на новое место в 2023 году, к 300-летию Перми.

Общая площадь здания будет более 20 тыс. кв. м. Помимо выставочных залов, в галерее будет библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

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