В Мурманской области выдали более 14 тысяч «Пушкинских карт»

Короткая ссылка
В Мурманской области выдали свыше 14 тыс. «Пушкинских карт», заявила на оперативном совещании глава регионального Минкультуры Ольга Обухова.
В Мурманской области выдали более 14 тысяч «Пушкинских карт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«В настоящее время Министерство культуры области работает над расширением перечня организаций — участников проекта на 2022 год. Каждый месяц ведётся мониторинг подключения учреждений культуры к программе, мониторинг выдачи «Пушкинских карт» в регионе», — сказала Обухова.

С 1 февраля по «Пушкинской карте» можно посетить кинотеатры, приобрести билеты на фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить