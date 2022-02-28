В Мурманской области выдали более 14 тысяч «Пушкинских карт»
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
«В настоящее время Министерство культуры области работает над расширением перечня организаций — участников проекта на 2022 год. Каждый месяц ведётся мониторинг подключения учреждений культуры к программе, мониторинг выдачи «Пушкинских карт» в регионе», — сказала Обухова.
С 1 февраля по «Пушкинской карте» можно посетить кинотеатры, приобрести билеты на фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».