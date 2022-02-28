В Мурманской области выдали более 14 тысяч «Пушкинских карт»

В Мурманской области выдали свыше 14 тыс. «Пушкинских карт», заявила на оперативном совещании глава регионального Минкультуры Ольга Обухова.

Об этом сообщает Nord-News.

«В настоящее время Министерство культуры области работает над расширением перечня организаций — участников проекта на 2022 год. Каждый месяц ведётся мониторинг подключения учреждений культуры к программе, мониторинг выдачи «Пушкинских карт» в регионе», — сказала Обухова.

С 1 февраля по «Пушкинской карте» можно посетить кинотеатры, приобрести билеты на фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».