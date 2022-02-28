Актриса Джунтини рассказала о своей первой роли в российском кино

Актриса Алессандра Джунтини рассказала о своей первой роли в российском кино.

«Первая роль — это комедия «Мама дарагая». Я играла иностранку, итальянку. Там была достаточно стереотипная роль. Две итальянки приехали в Россию, ничего не знают, ничего не понимают. Но им всё равно весело», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Джунтини, также она сыграла в дебютном фильме Даши Шумаковой «Последнее лето» — роуд-муви по Италии.

По словам актрисы, она мечтает сниматься в Италии, но для того, чтобы это произошло, нужно этим заниматься, находиться там, пиариться.

«Я больше театральный режиссёр, много ставлю в России, у меня за плечами около 20 спектаклей. Я входила несколько раз в лонг-лист «Золотой маски», была номинирована в Питере на «Золотой софит». Театральный мир мне ближе», — добавила Джунтини.

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